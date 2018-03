Reggio: Garante Infanzia Marziale riceve vertici Accademia Bonifaciana

Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, ha ricevuto a Palazzo Campanella una delegazione dell’Accademia Bonifaciana, guidata dal delegato regionale vicario, Lorenzo Festicini, dall’assistente spirituale don Antonino Vinci, dal delegato metropolitano Francesco Legato e dall’accademico Fabio Altomonte.

Al centro della visita, spiega il Garante: “La presentazione delle molteplici attività che l’Accademia persegue, sul piano filantropico, ecumenico, sociale e culturale, con particolare riguardo ai bisogni dei Minori, sempre più esposti ad una società adulta che fatica a rapportarsi ad essi in termini educativi. Insieme abbiamo convenuto sul bisogno di individuare azioni in grado di offrire ai più piccoli modelli alternativi a quelli che si sono di fatto sostituiti alla famiglia e alla scuola, come i mass media, sempre più intrisi di volgarità e violenza. Non c’è tempo da perdere – continua Marziale – perchè la pervasività dei cattivi maestri è, sicuramente, più accattivante e suadente delle regole del sano viver civile ed è importante guardare a quelle agenzie di socializzazione secondarie, come la parrocchia, che potrebbe sviluppare politiche di supporto alle famiglie, molte delle quali versano nel nostro territorio regionale in gravissime difficoltà socio-economiche”.

Il Garante ha deciso di “accordare all’Accademia Bonifaciana il proprio e permanente gratuito patrocinio per tutte le attività che saranno dalla stessa intraprese per la tutela dei Minori ed ha ringraziato i delegati per il proficuo lavoro quotidiano, che non mancherà d’intrecciarsi in azioni comuni”.