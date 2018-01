Calabria: Anas, per lavori di manutenzione, da lunedì 8 gennaio limitazioni lungo l’A2 Autostrada del Mediterraneo tra le province di Potenza, Salerno, Catanzaro e Vibo Valentia

Anas comunica che, per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione lungo alcuni tratti dell’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, da lunedì 8 gennaio 2018, saranno necessarie alcune limitazioni al traffico tra le province di Potenza, Salerno, Catanzaro e Vibo Valentia.

Nel dettaglio, dall’8 gennaio al 4 aprile 2018, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 17:00, sarà in vigore il restringimento delle carreggiate nord e sud – mediante la chiusura alternata delle corsie di marcia o di sorpasso – tra il km 0,000 ed il km 148,442 nei territori comunali compresi tra le province di Potenza e Salerno.

Per lavori di manutenzione della pavimentazione stradale, sempre da lunedì 8 gennaio e fino al 4 maggio 2018, sarà in vigore il restringimento della carreggiata nord tra il km 304, 280 ed il km 320,400 e della carreggiata sud tra il km 312,600 ed il km 320,400, tra i territori comunali di Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme in provincia di Catanzaro.

Inoltre, per consentire ,l’esecuzione dei lavori di pavimentazione, da lunedì 8 gennaio e fino al 2 marzo 2018, nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 18:00, sarà in vigore il restringimento delle carreggiate nord e sud tra il km 331,400 ed il km 337,800 – mediante la chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e sorpasso – tra i territori comunali di Curinga, Francavilla Angitola in provincia di Catanzaro Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.